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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Федерер – лучший теннисист в мире»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:05
73
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Федерер – лучший теннисист в мире»

Футбольный эксперт – о завершении карьеры Роджером Федерером

25 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:05
73
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Федерер – лучший теннисист в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался о завершении карьеры легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Несколько дней назад спортсмен провел последний свой матч в профессиональной карьере.

В своей авторской программе на ютуб-канале Леоненко заявил, что этот день для него стал очень грустным, так как считает швейцарца Федерера лучшим теннисистом мира.

«У меня грустный день, потому что закончил карьеру самый лучший теннисист в мире Роджер Федерер. Почему он для меня лучший? Он показывал нам, что сложнейшие и тяжелейшие удары у него получались легко. Поверьте, не каждый это сможет сделать», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Роджер Федерер
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Источник Sport.ua
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