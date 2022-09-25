Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Федерер – лучший теннисист в мире»

Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался о завершении карьеры легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Несколько дней назад спортсмен провел последний свой матч в профессиональной карьере.

В своей авторской программе на ютуб-канале Леоненко заявил, что этот день для него стал очень грустным, так как считает швейцарца Федерера лучшим теннисистом мира.

«У меня грустный день, потому что закончил карьеру самый лучший теннисист в мире Роджер Федерер. Почему он для меня лучший? Он показывал нам, что сложнейшие и тяжелейшие удары у него получались легко. Поверьте, не каждый это сможет сделать», - сказал Леоненко.