Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Федерер – лучший теннисист в мире»
Футбольный эксперт – о завершении карьеры Роджером Федерером
Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался о завершении карьеры легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Несколько дней назад спортсмен провел последний свой матч в профессиональной карьере.
В своей авторской программе на ютуб-канале Леоненко заявил, что этот день для него стал очень грустным, так как считает швейцарца Федерера лучшим теннисистом мира.
«У меня грустный день, потому что закончил карьеру самый лучший теннисист в мире Роджер Федерер. Почему он для меня лучший? Он показывал нам, что сложнейшие и тяжелейшие удары у него получались легко. Поверьте, не каждый это сможет сделать», - сказал Леоненко.
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