Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень сильно волнуюсь за всех украинцев»
Экс-игрок «Шахтера» – о войне
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Мариуш Левандовски, ныне являющийся главным тренером польского «Радомяка», прокомментировал победу над «горняками» (2:0) в контрольном матче.
– Много лет вы отыграли за «Шахтер», а сегодня в качестве тренера сыграли против донецкой команды. Какие эмоции и впечатления?
– Прежде всего, очень хорошо всех встретить и увидеть. Товарищеский матч, который мы сыграли, оказался хорошим для всех. У «Шахтера» многие футболисты выступают за сборную, потому понятно, что это не был основной состав. Можно посмотреть на всех бьющихся за основу игроков. Я также мог посмотреть своих подопечных и сделать выводы.
– С кем из бывших коллег успели пообщаться?
– Есть доктор, который был раньше, Пятов, многие из администрации. Со всеми было очень хорошо поговорить и встретиться.
– Украина для вас не чужая страна. Как вы можете прокомментировать происходящее?
– Это даже не нуждается в комментариях, нет слов. Очень сильно волнуюсь за всех украинцев. Мы помогаем, как можем. Мне непонятно, как в таком мире что-то подобное происходит. Война – самое худшее, что только возможно.
Никому бы не хотелось, чтобы это произошло. Многие люди, которых я знаю, сражаются, чтобы страна перешла в руки украинцев. Это началось уже давно и хотелось бы, что война прекратилась.
– Когда только началась война, вы связывались со своими друзьями в Украине? Что они говорили?
– Конечно, очень волновался. Не знал, что будет происходить завтра-послезавтра. Думал, что это не затянется так долго. Вообще казалось, что это какая-то шутка, а потом все увидели, что это настоящая война. Сказал, что могу помочь: «Приезжайте с семьями, с детьми».
– Что хотели бы сказать украинскому народу?
– Слава Украине! Героям Слава!
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