Украина. Вторая лига25 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:01
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Васт – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
25 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:01
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В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 4-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и винницкая «Нива». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
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