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Чемпионат Украины
Васт
37 0 : 0
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
25 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:01
147
0

Васт – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

25 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:01
147
0
Васт – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 4-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и винницкая «Нива». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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