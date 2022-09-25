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Лига наций
25 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:38
161
1

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Португалия – Испания

Поединок состоится во вторник, 27 сентября

25 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:38
161
1
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Португалия – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 сентября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Испании.

Поединок состоится в Браге на Муниципальном стадионе. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Португалия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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