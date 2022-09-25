Лига наций25 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:38
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Португалия – Испания
Поединок состоится во вторник, 27 сентября
25 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:38
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Во вторник, 27 сентября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Испании.
Поединок состоится в Браге на Муниципальном стадионе. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO.
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