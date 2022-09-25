Во вторник, 27 сентября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Испании.

Поединок состоится в Браге на Муниципальном стадионе. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Португалия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO.