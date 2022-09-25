У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк не сможет задействовать всех сильнейших в предстоящем матче 6-го тура Лиги наций с командой Украины, который состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове (начало — в 21:45 по Киеву).

Поединок будет вынужден пропустить 25-летний полузащитник Скотт Мактоминей. Он в матче 5-го тура против Ирландии (2:1) получил предупреждение, которое стало для него вторым в розыгрыше. Теперь его ждет одноматчевая дисквалификация.

Ранее сообщалось, что на встречу с украинцами Шотландия рискует лишиться двух лидеров.