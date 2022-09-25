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Лига наций
25 сентября 2022, 13:28 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:42
1893
2

У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной

Британцы оптимальный состав не выставят

25 сентября 2022, 13:28 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:42
1893
2
У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей (№4)

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк не сможет задействовать всех сильнейших в предстоящем матче 6-го тура Лиги наций с командой Украины, который состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове (начало — в 21:45 по Киеву).

Поединок будет вынужден пропустить 25-летний полузащитник Скотт Мактоминей. Он в матче 5-го тура против Ирландии (2:1) получил предупреждение, которое стало для него вторым в розыгрыше. Теперь его ждет одноматчевая дисквалификация.

Ранее сообщалось, что на встречу с украинцами Шотландия рискует лишиться двух лидеров.

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Скотт Мактоминей сборная Шотландии по футболу Лига наций сборная Украины по футболу Украина - Шотландия
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Комментарии 2
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Не в наших правилах радоваться чужому горю
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pytlak1990
Хороша новина! У першому матчі ми були не оптимальним складом. Тепер побачимо їх у нашій шкурі!
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+1
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