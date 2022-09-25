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Лига наций
25 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:45
1873
0

Шотландия рискует лишиться двух лидеров на игру с Украиной

«Тартановая армия» может понести потери

25 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:45
1873
0
Шотландия рискует лишиться двух лидеров на игру с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни (№6)

Предстоящий матч 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины в рядах сборной Шотландии могут пропустить два защитника.

Латераль лондонского «Арсенала» Киран Тирни и правый защитник «Брентфорда» Аарон Хики травмировались в поединке с Ирландией (2:1), который состоялся накануне, в субботу 24 сентября.

Игра Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове.

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Лига наций сборная Шотландии по футболу Украина - Шотландия Киран Тирни Аарон Хики
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Источник Daily Mail
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