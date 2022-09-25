Шотландия рискует лишиться двух лидеров на игру с Украиной

Предстоящий матч 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины в рядах сборной Шотландии могут пропустить два защитника.

Латераль лондонского «Арсенала» Киран Тирни и правый защитник «Брентфорда» Аарон Хики травмировались в поединке с Ирландией (2:1), который состоялся накануне, в субботу 24 сентября.

Игра Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове.