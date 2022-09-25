Лига наций25 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:45
1873
0
Шотландия рискует лишиться двух лидеров на игру с Украиной
«Тартановая армия» может понести потери
25 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:45
1873
0
Предстоящий матч 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины в рядах сборной Шотландии могут пропустить два защитника.
Латераль лондонского «Арсенала» Киран Тирни и правый защитник «Брентфорда» Аарон Хики травмировались в поединке с Ирландией (2:1), который состоялся накануне, в субботу 24 сентября.
Игра Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2022, 00:55 0
Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций
Футбол | 24 сентября 2022, 17:53 55
Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем
Футбол | 24.09.2022, 20:45
Футбол | 25.09.2022, 10:39
Другие виды | 25.09.2022, 08:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2022, 06:50
Бокс
Бокс
24.09.2022, 12:15 20
23.09.2022, 09:28 1
23.09.2022, 16:22
23.09.2022, 10:30 1
24.09.2022, 15:00 3