Довбик и Игнатенко попали в символическую сборную тура Лиги наций

В матче пятого тура Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении со счетом 5:0.

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Сразу два игрока команды Александра Петракова оказались в символической сборной тура по версии авторитетного портала SofaScore.

Признание получили Даниил Игнатенко, отличившийся дебютным голом, и Артем Довбик. Последний после выхода за замену сумел сделать дубль и отдал ассист.

Символическая сборная 5-го тура Лиги наций

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Диогу Далот (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Валентин Роберж (Кипр), Никусор Банка (Румыния);

Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия), Даниил Игнатенко (Украина), Кевин Де Брюйне (Бельгия);

Нападающие: Илиан Стефанов (Болгария), Александр Митрович (Сербия), Артем Довбык (Украина).