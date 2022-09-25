Довбик и Игнатенко попали в символическую сборную тура Лиги наций
Сразу два игрока сборной Украины получили признание от портала SofaScore
В матче пятого тура Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении со счетом 5:0.
Сразу два игрока команды Александра Петракова оказались в символической сборной тура по версии авторитетного портала SofaScore.
Признание получили Даниил Игнатенко, отличившийся дебютным голом, и Артем Довбик. Последний после выхода за замену сумел сделать дубль и отдал ассист.
Символическая сборная 5-го тура Лиги наций
Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);
Защитники: Диогу Далот (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Валентин Роберж (Кипр), Никусор Банка (Румыния);
Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия), Даниил Игнатенко (Украина), Кевин Де Брюйне (Бельгия);
Нападающие: Илиан Стефанов (Болгария), Александр Митрович (Сербия), Артем Довбык (Украина).
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