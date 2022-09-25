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Лига наций
25 сентября 2022, 12:16 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:06
259
0

Мурат ЯКИН: «Швейцария сможет и дальше выигрывать у больших команд»

Наставник швейцарской сборной — о победе над Испанией (2:1)

25 сентября 2022, 12:16 | Обновлено 25 сентября 2022, 13:06
259
0
Мурат ЯКИН: «Швейцария сможет и дальше выигрывать у больших команд»
УЕФА

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин отдал должное своим подопечным за победу в матче 5-го тура Лиги наций над испанцами со счетом 2:1, и назвал условия для того, чтобы его команда и дальше добивалась подобных результатов.

«Поздравляю ребят с победами над Португалией и Испанией. Мы впервые выиграли у испанцев в гостях. Мы сможем и дальше выигрывать у больших команд, если будем действовать компактно и учиться на ошибках.

Мы должны сыграть так же дома [с Чехией во вторник, 27 сентября], перед своими болельщиками», — заявил Якин.

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Швейцария
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Источник УЕФА
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