Мурат ЯКИН: «Швейцария сможет и дальше выигрывать у больших команд»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин отдал должное своим подопечным за победу в матче 5-го тура Лиги наций над испанцами со счетом 2:1, и назвал условия для того, чтобы его команда и дальше добивалась подобных результатов.

«Поздравляю ребят с победами над Португалией и Испанией. Мы впервые выиграли у испанцев в гостях. Мы сможем и дальше выигрывать у больших команд, если будем действовать компактно и учиться на ошибках.

Мы должны сыграть так же дома [с Чехией во вторник, 27 сентября], перед своими болельщиками», — заявил Якин.