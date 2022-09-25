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  4. Егише МЕЛИКЯН: «Для Тымчика это несомненный успех»
Лига наций
25 сентября 2022, 11:57 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:03
1068
0

Егише МЕЛИКЯН: «Для Тымчика это несомненный успех»

Армянский тренер – об успешной игре бывшего подопечного за сборную Украины

25 сентября 2022, 11:57 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:03
1068
0
Егише МЕЛИКЯН: «Для Тымчика это несомненный успех»
УАФ

Известный украинским болельщикам специалист Егише Меликян прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Армении (5:0) в пятом туре Лиги наций.

«Я очень рад за Александра Тымчика. Правый защитник забил гол и отдал голевую передачу. Раньше я работал с Сашей в каменской «Стали» в 2017 году. Я очень рад его прогрессу. Отметил бы и Артема Довбика. Выйдя на замену, он забил дважды и отдал одну голевую передачу. Но Довбик нападающий и он привык забивать. А если мы еще вспомним, сколько стоит Довбик… А для Тымчика это несомненный успех», - сказал Меликян.

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Егише Меликян Александр Тымчик сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Армения - Украина
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Источник Sportarena
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