Егише МЕЛИКЯН: «Для Тымчика это несомненный успех»

Известный украинским болельщикам специалист Егише Меликян прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Армении (5:0) в пятом туре Лиги наций.

«Я очень рад за Александра Тымчика. Правый защитник забил гол и отдал голевую передачу. Раньше я работал с Сашей в каменской «Стали» в 2017 году. Я очень рад его прогрессу. Отметил бы и Артема Довбика. Выйдя на замену, он забил дважды и отдал одну голевую передачу. Но Довбик нападающий и он привык забивать. А если мы еще вспомним, сколько стоит Довбик… А для Тымчика это несомненный успех», - сказал Меликян.