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Франция
25 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 25 сентября 2022, 09:21
924
1

Чемпион мира-1998 - про Мбаппе: «Он утомляет меня»

Нападающему «ПСЖ» досталось от титулованного соотечественника

25 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 25 сентября 2022, 09:21
924
1
Чемпион мира-1998 - про Мбаппе: «Он утомляет меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

52-летний экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети выпустил критические стрелы в адрес 23-летнего форварда. Чемпиону мира 1998 года и чемпиону Европы-2000 не понравилось поведение звездного нападающего, который в расположении сборной страны много говорит в интервью о своем клубе — парижском «ПСЖ».

«Он очень хорошо знает слова, которые использует, их влияние и то, для кого они предназначены — это Кристоф Галтье. Как проблемы в «ПСЖ» мешают «синим»? В следующий раз, когда будет пресс-конференция «ПСЖ», мы зададим ему вопрос о сборной Франции, посмотрим, ответит ли он. С тех пор, как он перешел в «ПСЖ», он делал шаги развития со скоростью света, но пусть говорит о клубных проблемах со своим тренером, а не с прессой!

В «ПСЖ» мы хотим спокойствия на поле и за кулисами. С самого начала сезона все было безупречно, и всегда одни и те же люди приходят, чтобы устроить беспорядок! Пусть перестанет говорить в СМИ о том, чего он хочет! Пусть он скажет это своему тренеру, прямо в глаза. Хочу, что он перестал брать микрофон сборной Франции, чтобы говорить о своих проблемах в «ПСЖ». Он утомляет меня!», — заявил Пети.

В воскресенье, 25 сентября, сборную Франции ждет матч 6-го тура Лиги наций с командой Дании. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Эмманюэль Пети Килиан Мбаппе ПСЖ сборная Франции по футболу
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Источник Le 10 Sport
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AndiM
Ну зрозумійте мальчіка, у нього напевно психічна травма з дитинства , бо як ще пояснити що футболіст з мільйонами доларів,домами, машинами ,яхтами - живе з колишнім чоловіком з відрізаним причандаллям.
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