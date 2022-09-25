Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Северная Ирландия – Косово – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор
Лига наций
Северная Ирландия
24.09.2022, FT 2 : 1
Косово
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
25 сентября 2022, 05:35 |
8
0

Северная Ирландия – Косово – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 05:35 |
8
0
Северная Ирландия – Косово – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор
Instagram. Сборная Северной Ирландии

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го туру Лиги наций между Северной Ирландией и Косово. До 82-й минуты Косово выигрывало 1:0, но за последние 10 минут встречи Северная Ирлнадия забила дважды и вырвала победу.

Лига наций. 24 сентября

Лига С

Северная Ирландия – Косово – 2:1

Голы: Уайт, 82, Мадженнис, 90+3 – Мурики, 58

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Мадженнис (Северная Ирландия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гэвин Уит (Северная Ирландия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
По теме:
Кипр – Греция – 1:0. Сенсационная победа над соседями. Видео гола и обзор
Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»
Сербия – Швеция – 4:1. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор сборная Северной Ирландии по футболу сборная Греции по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Футбол | 25 сентября 2022, 02:45 0
Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной

Украинцы 5-й раз в истории одержали крупную победу после крупного поражения

Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Футбол | 24 сентября 2022, 18:37 14
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»

Тренер оценил крупную победу в матче Лиги наций

Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Футбол | 24.09.2022, 20:45
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Футбол | 24.09.2022, 12:15
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Футбол | 24.09.2022, 23:40
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
23.09.2022, 12:20
Бокс
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
24.09.2022, 17:53 54
Футбол
Лиз Трасс попала в скандал. Потратила 1841 фунт в фан-шопе Норвича
Лиз Трасс попала в скандал. Потратила 1841 фунт в фан-шопе Норвича
24.09.2022, 19:29 1
Футбол
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
23.09.2022, 19:27
Бокс
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
24.09.2022, 09:20
Биатлон
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
23.09.2022, 09:28 1
Футбол
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
23.09.2022, 18:23 26
Футбол
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
23.09.2022, 16:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности