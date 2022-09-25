Лига наций
24.09.2022, FT 2 : 1
Лига наций25 сентября 2022, 05:35 |
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Северная Ирландия – Косово – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 05:35 |
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Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го туру Лиги наций между Северной Ирландией и Косово. До 82-й минуты Косово выигрывало 1:0, но за последние 10 минут встречи Северная Ирлнадия забила дважды и вырвала победу.
Лига наций. 24 сентября
Лига С
Северная Ирландия – Косово – 2:1
Голы: Уайт, 82, Мадженнис, 90+3 – Мурики, 58
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Мадженнис (Северная Ирландия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гэвин Уит (Северная Ирландия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
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