Северная Ирландия – Косово – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го туру Лиги наций между Северной Ирландией и Косово. До 82-й минуты Косово выигрывало 1:0, но за последние 10 минут встречи Северная Ирлнадия забила дважды и вырвала победу.

Лига наций. 24 сентября

Лига С

Северная Ирландия – Косово – 2:1

Голы: Уайт, 82, Мадженнис, 90+3 – Мурики, 58

Смотрите видео голов и обзор матча: