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  4. Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»
Лига наций
25 сентября 2022, 05:00 |
29
0

Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал успех своих подопечных

25 сентября 2022, 05:00 |
29
0
Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»
УЕФА. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своих подопечных в матче 5-го тура Лиги наций против сборной Чехии:

«Мы грамотно провели первый тайм - не идеально, но очень грамотно. Лишь после стандартов соперника мы слегка теряли концентрацию в обороне. В этом аспекте наша команда всегда была очень сильна, но сегодня мы могли сыграть лучше».

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы явно расстроен результатом игры:

«Мы не смогли показать хорошую игру. Против такого классного соперника нужно было демонстрировать футбол экстра-класса. Нам это не удалось. Мне казалось, что мы отнеслись с чересчур большим уважением к сопернику».

В стороне не остался и вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик:

«После такого тяжелого поражения очень трудно говорить. Мы разочарованы, мы сыграли не так хорошо, как в июне. Теперь у нас есть четыре дня, чтобы подготовиться к заключительному матчу во вторник».

Также высказался и защитник сборной Португалии Диогу Далот:

«Мы здорово сыграли как команда. Это самое главное. Мы могли сыграть лучше после третьего гола, могли больше владеть мячом, быть спокойнее, избежать неприятных моментов у наших ворот. Но результат говорит сам за себя - мы провели отличный матч и заслужили победу».

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Источник УЕФА
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