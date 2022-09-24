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Лига наций
24 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 24 сентября 2022, 22:41
2588
0

В УЕФА назвали судью на решающий матч между Украиной и Шотландией

Назначена бригада судей из Греции, главный арбитр – Анастасиос Сидиропулос

24 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 24 сентября 2022, 22:41
2588
0
В УЕФА назвали судью на решающий матч между Украиной и Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Тасос Сидиропулос

В УЕФА определили судейскую бригаду, которая будет обсуживать решающий матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.

На матч назначена бригада судей из Греции. Главный арбитром будет Анастасиос (Тасос) Сидиропулос. Его ассистентами станут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого арбитра будет исполнять Аристотелис Диамантопулос.

Последний матч группового раунда Лиги наций между Украиной и Шотландией пройдет 27 сентября в польском Кракове.

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Источник УЕФА
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