В УЕФА назвали судью на решающий матч между Украиной и Шотландией

В УЕФА определили судейскую бригаду, которая будет обсуживать решающий матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.

На матч назначена бригада судей из Греции. Главный арбитром будет Анастасиос (Тасос) Сидиропулос. Его ассистентами станут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого арбитра будет исполнять Аристотелис Диамантопулос.

Последний матч группового раунда Лиги наций между Украиной и Шотландией пройдет 27 сентября в польском Кракове.