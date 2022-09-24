Артем Довбик повторил рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса

В матче с Арменией (5:0) Артем Довбик, сделав дубль, довел счет своих голов за сборную Украины до шести. Причем пять взятий ворот соперников он осуществил после выхода на замену, повторив тем самым рекордный результат Андрея Воробья и Романа Безуса.

29 июня 2021 года Артем забил победный мяч шведам в 1/8-й финала Евро-2020 (2:1). 16 ноября того же года укрепил преимущество нашей команды во встрече с боснийцами в отборочном турнире чемпионата мира (2:0), а 1 июня 2022-го - в поединке с шотландцами в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (3:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины