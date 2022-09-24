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Лига наций
24 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:50
1221
1

Артем Довбик повторил рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса

25-летний форвард 5-й раз отличился за сборную после выхода на замену

24 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:50
1221
1
Артем Довбик повторил рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче с Арменией (5:0) Артем Довбик, сделав дубль, довел счет своих голов за сборную Украины до шести. Причем пять взятий ворот соперников он осуществил после выхода на замену, повторив тем самым рекордный результат Андрея Воробья и Романа Безуса.

29 июня 2021 года Артем забил победный мяч шведам в 1/8-й финала Евро-2020 (2:1). 16 ноября того же года укрепил преимущество нашей команды во встрече с боснийцами в отборочном турнире чемпионата мира (2:0), а 1 июня 2022-го - в поединке с шотландцами в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (3:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины

 

Игрок

Годы

Голы

1.

Андрей ВОРОБЕЙ

2001-2007

5

 

Роман БЕЗУС

2013-2019

5

 

Артем ДОВБИК

2021-2022

5

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1998-2009

4

 

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2009-2013

4

 

Виктор ЦЫГАНКОВ

2020-2022

4

7.

Юрий МАКСИМОВ

1992-1996

3

 

Сергей РЕБРОВ

1996-2005

3

 

Андрей ВОРОНИН

2002-2011

3

 

Артем МИЛЕВСКИЙ

2008-2012

3

 

Руслан РОТАНЬ

2004-2016

3

 

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Источник Sport.ua
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andre_lui
А чому тоді Довбику 3 поставили? Виправіть
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