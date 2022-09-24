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Лига наций
24 сентября 2022, 20:47 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:03
1519
0

КАПАРРОС: «Мы играли против Украины – очень сильной команды»

Наставник сборной Армении прокомментировал поражение в матче Лиги наций

24 сентября 2022, 20:47 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:03
1519
0
КАПАРРОС: «Мы играли против Украины – очень сильной команды»
УЕФА. Хоакин Капаррос

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение от Украины в 5-м туре Лиги наций:

«Мы играли против Украины – очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать. Как итог – проиграли с таким крупным счетом».

Матч между сборными Армении и Украины завершился крупным поражением хозяев поля со счетом 0:5.

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сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Шотландия Армения - Украина Хоакин Капаррос
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Источник УЕФА
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