КАПАРРОС: «Мы играли против Украины – очень сильной команды»

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение от Украины в 5-м туре Лиги наций:

«Мы играли против Украины – очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать. Как итог – проиграли с таким крупным счетом».

Матч между сборными Армении и Украины завершился крупным поражением хозяев поля со счетом 0:5.