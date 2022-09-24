24.09.2022, FT 0 : 2
Украина. Первая лига24 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 20:16
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ФОТО. Карпаты вышли на матч с Эпицентром в футболках с белым крестом ВСУ
Однако команда из Львова потерпела первое поражение в сезоне
24 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 20:16
598
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24 сентября состоялись матчи 5-го тура Первой лиги.
Львовские «Карпаты» вышли на матч с «Эпицентром» в футболках с белым крестом ВСУ и надписью «Херсонская офензива».
Во время поединка производился сбор средств на дроны для боевых подразделений, продолжающих наступление на юге Украины.
Однако команда из Львова потерпела первое поражение в сезоне, пропустив от соперника два гола.
Первая лига. 5-й тур
Львов. Стадион Украина
Карпаты Львов – Эпицентр Каменец-Подольский – 0:2
Голы: Максим Горный 14, 38 (пен.)
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