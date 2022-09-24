Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Карпаты вышли на матч с Эпицентром в футболках с белым крестом ВСУ
Чемпионат Украины
Карпаты Львов
24.09.2022, FT 0 : 2
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 20:16
598
0

ФОТО. Карпаты вышли на матч с Эпицентром в футболках с белым крестом ВСУ

Однако команда из Львова потерпела первое поражение в сезоне

24 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 20:16
598
0
ФОТО. Карпаты вышли на матч с Эпицентром в футболках с белым крестом ВСУ
ФК Карпаты Львов

24 сентября состоялись матчи 5-го тура Первой лиги.

Львовские «Карпаты» вышли на матч с «Эпицентром» в футболках с белым крестом ВСУ и надписью «Херсонская офензива».

Во время поединка производился сбор средств на дроны для боевых подразделений, продолжающих наступление на юге Украины.

Однако команда из Львова потерпела первое поражение в сезоне, пропустив от соперника два гола.

Первая лига. 5-й тур

Львов. Стадион Украина

Карпаты Львов – Эпицентр Каменец-Подольский – 0:2

Голы: Максим Горный 14, 38 (пен.)

По теме:
ФОТО. Боэтиус успешно перенес операцию по удалению опухоли
Чайка – Рубикон и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прикарпатье – Диназ, ГС – Оболонь, Карпаты – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Футбол | 24 сентября 2022, 18:12 10
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную

Ярмоленко делит с Шевченко 2-е место

Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
Футбол | 24 сентября 2022, 05:40 0
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина

Поединок пятого тура Лиги наций

Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Футбол | 24.09.2022, 20:11
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Футбол | 24.09.2022, 08:55
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Бокс | 24.09.2022, 07:40
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На войне с россией погиб украинский боксер
На войне с россией погиб украинский боксер
24.09.2022, 13:21 2
Война
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
24.09.2022, 09:05 1
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
23.09.2022, 10:30 1
Футбол
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
24.09.2022, 09:55 12
Футбол
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
24.09.2022, 09:20
Биатлон
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
24.09.2022, 02:25
Теннис
Армения – Украина: без права на ошибку
Армения – Украина: без права на ошибку
23.09.2022, 10:51 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
22.09.2022, 18:23 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности