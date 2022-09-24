ФОТО. Карпаты вышли на матч с Эпицентром в футболках с белым крестом ВСУ

24 сентября состоялись матчи 5-го тура Первой лиги.

Львовские «Карпаты» вышли на матч с «Эпицентром» в футболках с белым крестом ВСУ и надписью «Херсонская офензива».

Во время поединка производился сбор средств на дроны для боевых подразделений, продолжающих наступление на юге Украины.

Однако команда из Львова потерпела первое поражение в сезоне, пропустив от соперника два гола.

Первая лига. 5-й тур

Львов. Стадион Украина

Карпаты Львов – Эпицентр Каменец-Подольский – 0:2

Голы: Максим Горный 14, 38 (пен.)