Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября

Сборная россии по футболу все-таки выпросила контрольный матч и провела первый спарринг с ноября минувшего года.

Изгой мирового футбола сыграл против сборной Кыргызстана, выиграв 2:1 благодаря голу под финальный свисток.

После полномасштабного вторжения россии в Украину сборную рф выбросили из мирового футбола. Сборная не сыграет на ЧМ-2022 и точно пропустит Евро-2024.

Не исключено, что в ближайшее время россия сыграет против Боснии, однако вокруг матча поднялся скандал, поэтому есть шанс, что игра не состоится.

Кыргызстан - россия 1:2

Голы: Шакуров, 24 - Соболев, 30, Уткин, 89