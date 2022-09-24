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24 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 22:20
5524
7

Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября

С трудом обыграли Кыргызстан

24 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 22:20
5524
7
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
kfu.kg

Сборная россии по футболу все-таки выпросила контрольный матч и провела первый спарринг с ноября минувшего года.

Изгой мирового футбола сыграл против сборной Кыргызстана, выиграв 2:1 благодаря голу под финальный свисток.

После полномасштабного вторжения россии в Украину сборную рф выбросили из мирового футбола. Сборная не сыграет на ЧМ-2022 и точно пропустит Евро-2024.

Не исключено, что в ближайшее время россия сыграет против Боснии, однако вокруг матча поднялся скандал, поэтому есть шанс, что игра не состоится.

Кыргызстан - россия 1:2
Голы: Шакуров, 24 - Соболев, 30, Уткин, 89

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Letifer
А зачем о них вообще вспоминать?
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+13
Buvellar
Нахир ви пишете тут про клятих окупантів та вбивць Українського народу ??? Хто ваш недолугий редактор? Поважайте Українську націю,та відвідувачів вашого сайту !!! А раші взагалі не існує.Ігнор назавжди.
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+8
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Михаил Степанов
точняк заплатили киргизам за програш...не кажучи вже за сам матч
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+7
Donov Andrey
Цікаво, після матчу ФІФА дискваліфікує збірну Киргизстану? 
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+7
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Remark
Надеюсь когда-то услышать новость про исторический матч рашсия - Северная Корея!
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0
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