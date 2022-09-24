Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
С трудом обыграли Кыргызстан
Сборная россии по футболу все-таки выпросила контрольный матч и провела первый спарринг с ноября минувшего года.
Изгой мирового футбола сыграл против сборной Кыргызстана, выиграв 2:1 благодаря голу под финальный свисток.
После полномасштабного вторжения россии в Украину сборную рф выбросили из мирового футбола. Сборная не сыграет на ЧМ-2022 и точно пропустит Евро-2024.
Не исключено, что в ближайшее время россия сыграет против Боснии, однако вокруг матча поднялся скандал, поэтому есть шанс, что игра не состоится.
Кыргызстан - россия 1:2
Голы: Шакуров, 24 - Соболев, 30, Уткин, 89
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