Голкипер сборной Боснии и Герцеговины: «Никто не поедет в рф»

34-летний вратарь Ибрахим Шехич признался, что он сильно разочарован тем фактом, что кто-то в национальной ассоциации принял решение провести спарринг со сборной рф.

«Честно говоря, я не могу поверить, что кто-то придумал провести этот спарринг за две недели до решающего для нас матча в Лиге наций. Вместо того чтобы сосредоточиться на Черногории, мы имеем дело с невероятными вещами.

Честно говоря, чувствую себя ужасно. Я думаю, что это решение не о футболе. Кто-то просто хотел вызвать споры. Жаль. Скажу вам точно, что ни один из вызванных на ближайшие матчи игроков в россию не поедет. Даже если бы они хотели, уверяю вас ответственно, клубы не отпустят игроков, потому что они не обязаны отпускать их на товарищеские матчи, тем более что ни ФИФА, ни УЕФА не гарантируют им безопасность в россии», - заявил Шехич.

Планируется, что сборные рф и Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч 19 ноября.

Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Сараево призвала отменить матч Боснии и Герцеговины с рф.