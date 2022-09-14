Ассоциация Сараево призвала отменить матч Боснии и Герцеговины с рф
Количество противников игры растет
Комитет Футбольной ассоциации Сараевского кантона на своем специальном заседании рассмотрел решение Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении национальной командой товарищеского матча со сборной рф.
Среди прочего за проведение игры с командой рашистов проголосовал представитель Футбольной ассоциации Сараево Фуад Чольпа.
Ассоциация столичного кантона ходатайствовала перед исполком Футбольного союза страны отменить решение о матче, и сделать это не позднее 23 сентября. В этот день состоится очередное заседание исполкома, а также матч Боснии и Герцеговины с командой Черногории в Лиге наций.
Напомним, ранее член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич призвал отметить игру с командой рф.
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