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13 сентября 2022, 16:48 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:54
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1

«Матч с рф – то, что нам сейчас нужно меньше всего». В Боснии есть умные

Звучат здравомыслящие призывы

13 сентября 2022, 16:48 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:54
801
1
«Матч с рф – то, что нам сейчас нужно меньше всего». В Боснии есть умные
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Боснии и Герцеговины

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич признался, что в настоящий момент сборной команде страны не нужно проводить спарринг с командой рф.

«Матч с Россией – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Я защищал Боснию и Герцеговину своим телом, поэтому сегодня я готов защищать ее своим языком. Я первый сказал, что сделаю все возможное, чтобы матч с россиянами не состоялся. Нам не нужен этот матч, когда вся Европа против рф. Я отстаиваю интересы своей страны. Не знаю, может ли нас дисквалифицировать УЕФА за матч с рф.», - заявил Хусич.

Напомним, решением руководства Футбольного союза Боснии и Герцеговины планируется, что встреча их сборной с командой рашистов состоится 19 ноября.

Ранее сообщалось, что вероятная встреча на поле с командой рф может обернуться для сборной Боснии и Герцеговины санкциями со стороны УЕФА.

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Andrey_1992
я ж казав, що матчу не буде, інакше наслідки будуть жорсткими
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