«Матч с рф – то, что нам сейчас нужно меньше всего». В Боснии есть умные

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич признался, что в настоящий момент сборной команде страны не нужно проводить спарринг с командой рф.

«Матч с Россией – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Я защищал Боснию и Герцеговину своим телом, поэтому сегодня я готов защищать ее своим языком. Я первый сказал, что сделаю все возможное, чтобы матч с россиянами не состоялся. Нам не нужен этот матч, когда вся Европа против рф. Я отстаиваю интересы своей страны. Не знаю, может ли нас дисквалифицировать УЕФА за матч с рф.», - заявил Хусич.

Напомним, решением руководства Футбольного союза Боснии и Герцеговины планируется, что встреча их сборной с командой рашистов состоится 19 ноября.

Ранее сообщалось, что вероятная встреча на поле с командой рф может обернуться для сборной Боснии и Герцеговины санкциями со стороны УЕФА.