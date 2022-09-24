Победа над Арменией стала одной из самых крупных в истории сборной Украины

Победа над Арменией со счетом 5:0 стала одной из самых крупных в истории сборной Украины. С большей разницей мячей наша команда выигрывала 4 раза. А в гостях - лишь дважды, причем у футбольных «карликов». В октябре 2013-го украинцы разгромили на выезде Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира - 8:0, а четырьмя годами ранее Андорру также в отборе ЧМ - 6:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы сборной Украины

Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 06.09.2013 ЧМ Михаил ФОМЕНКО Сан-Марино (д) 9:0 15.10.2013 ЧМ Михаил ФОМЕНКО Сан-Марино (г) 8:0 15.08.2006 ТМ Олег БЛОХИН Азербайджан (д) 6:0 14.10.2009 ЧМ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Андорра (г) 6:0 17.10.2007 ЧЕ Олег БЛОХИН Фареры (д) 5:0 05.09.2009 ЧМ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Андорра (д) 5:0 07.06.2019 ЧЕ Андрей ШЕВЧЕНКО Сербия (д) 5:0 24.09.2022 ЛН Александр ПЕТРАКОВ Армения (г) 5:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.