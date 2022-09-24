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Лига наций
24 сентября 2022, 19:40 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:45
1958
2

Победа над Арменией стала одной из самых крупных в истории сборной Украины

С большей разницей мячей наша команда выигрывала в гостях лишь дважды

24 сентября 2022, 19:40 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:45
1958
2
Победа над Арменией стала одной из самых крупных в истории сборной Украины
УАФ

Победа над Арменией со счетом 5:0 стала одной из самых крупных в истории сборной Украины. С большей разницей мячей наша команда выигрывала 4 раза. А в гостях - лишь дважды, причем у футбольных «карликов». В октябре 2013-го украинцы разгромили на выезде Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира - 8:0, а четырьмя годами ранее Андорру также в отборе ЧМ - 6:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы сборной Украины

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

06.09.2013

ЧМ

Михаил ФОМЕНКО

Сан-Марино (д)

9:0

15.10.2013

ЧМ

Михаил ФОМЕНКО

Сан-Марино (г)

8:0

15.08.2006

ТМ

Олег БЛОХИН

Азербайджан (д)

6:0

14.10.2009

ЧМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Андорра (г)

6:0

17.10.2007

ЧЕ

Олег БЛОХИН

Фареры (д)

5:0

05.09.2009

ЧМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Андорра (д)

5:0

07.06.2019

ЧЕ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Сербия (д)

5:0

24.09.2022

ЛН

Александр ПЕТРАКОВ

Армения  (г)

5:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Еще был 0:1  Мальты)
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