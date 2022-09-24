Победа над Арменией стала одной из самых крупных в истории сборной Украины
С большей разницей мячей наша команда выигрывала в гостях лишь дважды
Победа над Арменией со счетом 5:0 стала одной из самых крупных в истории сборной Украины. С большей разницей мячей наша команда выигрывала 4 раза. А в гостях - лишь дважды, причем у футбольных «карликов». В октябре 2013-го украинцы разгромили на выезде Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира - 8:0, а четырьмя годами ранее Андорру также в отборе ЧМ - 6:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные победы сборной Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
06.09.2013
|
ЧМ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Сан-Марино (г)
|
8:0
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Олег БЛОХИН
|
Азербайджан (д)
|
6:0
|
14.10.2009
|
ЧМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Андорра (г)
|
6:0
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Олег БЛОХИН
|
Фареры (д)
|
5:0
|
05.09.2009
|
ЧМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Андорра (д)
|
5:0
|
07.06.2019
|
ЧЕ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Сербия (д)
|
5:0
|
24.09.2022
|
ЛН
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
Армения (г)
|
5:0
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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