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  4. Снигур стартовала с победы в квалификации турнира WTA в Эстонии
WTA
24 сентября 2022, 18:47 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:14
219
0

Снигур стартовала с победы в квалификации турнира WTA в Эстонии

Дарья пробилась в финал отбора

24 сентября 2022, 18:47 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:14
219
0
Снигур стартовала с победы в квалификации турнира WTA в Эстонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№111 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 250 в Эстонии.

В первом круге отбора украинка, посеянная под пятым номером, переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№189 WTA).

Таллин. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)​ – 4:6, 6:2, 6:3

В финале отбора Снигур сразится с 11-й сеяной Кэти Бултер из Великобритании (№148 WTA).

Ранее первую соперницу в первом круге основы узнала Марта Костюк.

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Источник Sport.ua
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