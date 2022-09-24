Снигур стартовала с победы в квалификации турнира WTA в Эстонии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№111 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 250 в Эстонии.

В первом круге отбора украинка, посеянная под пятым номером, переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№189 WTA).

Таллин. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)​ – 4:6, 6:2, 6:3

В финале отбора Снигур сразится с 11-й сеяной Кэти Бултер из Великобритании (№148 WTA).

Ранее первую соперницу в первом круге основы узнала Марта Костюк.