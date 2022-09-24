WTA24 сентября 2022, 18:47 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:14
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Снигур стартовала с победы в квалификации турнира WTA в Эстонии
Дарья пробилась в финал отбора
24 сентября 2022, 18:47 | Обновлено 24 сентября 2022, 19:14
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№111 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 250 в Эстонии.
В первом круге отбора украинка, посеянная под пятым номером, переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№189 WTA).
Таллин. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 4:6, 6:2, 6:3
В финале отбора Снигур сразится с 11-й сеяной Кэти Бултер из Великобритании (№148 WTA).
Ранее первую соперницу в первом круге основы узнала Марта Костюк.
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