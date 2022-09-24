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  4. ФОТО. Боэтиус успешно перенес операцию по удалению опухоли
Германия
24 сентября 2022, 17:15 |
69
0

ФОТО. Боэтиус успешно перенес операцию по удалению опухоли

Ранее у хавбека «Герты» выявили рак

24 сентября 2022, 17:15 |
69
0
ФОТО. Боэтиус успешно перенес операцию по удалению опухоли
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Поль Боэтиус

Полузащитник «Герты» Жаль-Поль-Боэтиус, у которого ранее обнаружили рак яичек, сегодня успешно перенес операцию по удалению опухоли:

«Операция прошла хорошо. Благодарю всех за теплые слова. Чувствую себя благословенным и очень сильным благодаря всем вам», - написал 28-летний нидерланский хавбек.

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