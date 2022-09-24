ФОТО. Боэтиус успешно перенес операцию по удалению опухоли

Полузащитник «Герты» Жаль-Поль-Боэтиус, у которого ранее обнаружили рак яичек, сегодня успешно перенес операцию по удалению опухоли:

«Операция прошла хорошо. Благодарю всех за теплые слова. Чувствую себя благословенным и очень сильным благодаря всем вам», - написал 28-летний нидерланский хавбек.