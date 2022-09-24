Германия24 сентября 2022, 17:15 |
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ФОТО. Боэтиус успешно перенес операцию по удалению опухоли
Ранее у хавбека «Герты» выявили рак
24 сентября 2022, 17:15 |
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Полузащитник «Герты» Жаль-Поль-Боэтиус, у которого ранее обнаружили рак яичек, сегодня успешно перенес операцию по удалению опухоли:
«Операция прошла хорошо. Благодарю всех за теплые слова. Чувствую себя благословенным и очень сильным благодаря всем вам», - написал 28-летний нидерланский хавбек.
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