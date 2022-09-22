Хавбек Герты приостановил карьеру. У него рак яичек

Берлинская «Герта» официально сообщила о том, что полузащитник команды Жан-Поль Боэтиус временно приостановил свою карьеру. У него обнаружена опухоль в яичке.

«Жан Поль-Боэтиус пока должен приостановить карьеру. Урологическое обследование в среду выявило опухоль в яичках, которую необходимо удалить хирургическим путем. Как только будут новые подробности, мы вам сообщим. Наши мысли с тобой, Джанга!».

В нынешнем сезоне Боэтиус провел за «Герту» 6 матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего нидерландца оценивается в 3 миллиона евро.