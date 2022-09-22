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  4. Хавбек Герты приостановил карьеру. У него рак яичек
Германия
22 сентября 2022, 16:55 |
625
2

Хавбек Герты приостановил карьеру. У него рак яичек

У Жана-Поля Боэтиуса проблемы

22 сентября 2022, 16:55 |
625
2
Хавбек Герты приостановил карьеру. У него рак яичек
Getty Images/Global Images Ukraine

Берлинская «Герта» официально сообщила о том, что полузащитник команды Жан-Поль Боэтиус временно приостановил свою карьеру. У него обнаружена опухоль в яичке.

«Жан Поль-Боэтиус пока должен приостановить карьеру. Урологическое обследование в среду выявило опухоль в яичках, которую необходимо удалить хирургическим путем. Как только будут новые подробности, мы вам сообщим. Наши мысли с тобой, Джанга!».

В нынешнем сезоне Боэтиус провел за «Герту» 6 матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего нидерландца оценивается в 3 миллиона евро.

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Герта Жан-Поль Боэтиус
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Источник ФК Герта
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Комментарии 2
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Gargantua
ужас, только недавно у Себастьяна Алле та же беда выявилась
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Veter
Вот это новость
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