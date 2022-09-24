24.09.2022, FT 0 : 1
Украина. Вторая лига24 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 17:37
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Чайка – Рубикон и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября матчи 4-го тура Второй лиги
24 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 17:37
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24 сентября проходят матчи 4-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 4-й тур, 24 сентября
16:30. Чайка Петропавловская Борщаговка – Рубикон Киев
14:00. Реал Фарма Одесса – Металург-2 Запорожье – 2:1
13:00. Звягель – Нива Бузовая – 0:1
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Сомов (Нива Бузовая).
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