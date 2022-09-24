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Украина. Вторая лига
24 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 17:37
71
0

Чайка – Рубикон и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября матчи 4-го тура Второй лиги

24 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 17:37
71
0
Чайка – Рубикон и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

24 сентября проходят матчи 4-го тура Второй лиги.

Вторая лига, 4-й тур, 24 сентября

16:30. Чайка Петропавловская Борщаговка – Рубикон Киев

14:00. Реал Фарма Одесса – Металург-2 Запорожье – 2:1

13:00. Звягель – Нива Бузовая – 0:1

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Сомов (Нива Бузовая).
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Источник Sport.ua
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