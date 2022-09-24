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Молодежные турниры
24 сентября 2022, 15:51 |
92
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Георгий СУДАКОВ: «Мы незаслуженно уступили Словакии»

Хавбек молодежной сборной Украины – о матче против Словакии

24 сентября 2022, 15:51 |
92
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Георгий СУДАКОВ: «Мы незаслуженно уступили Словакии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Георгий Судаков поделился впечатлениями от матча плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии (поражение 2:3):

«Я футболист и не должен комментировать действия арбитров. Прежде всего, нужно отвечать за действия команды, за свою игру. Словакия — хорошая команда, которая хорошо борется, хорошо играет без мяча. Я считаю, что это один из самых сильных соперников, против которых мы играли.

Пока что трудно что-то комментировать. Когда мы разберем игру и проведем анализ, можно будет что-нибудь сказать. Мы неплохо играли, где-то незаслуженно уступили. Думаю, в следующем матче мы сыграем гораздо лучше и в атаке, и в обороне.

Трибуны помогали, мы их слышали. Спасибо за поддержку. Приятно, что в Словакии есть наши люди, которые гнали нас вперед».

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Источник Sportarena
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