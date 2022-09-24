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Украина. Премьер лига
24 сентября 2022, 14:24 |
44
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ничья с Кривбассом? Огорчаться точно не нужно»

Тренер «Ингульца» - о вчерашнем спарринге

24 сентября 2022, 14:24 |
44
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ничья с Кривбассом? Огорчаться точно не нужно»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью 2:2 в спарринге против «Кривбасса» (23 сентября):

- Во-первых, хочу поблагодарить ФК «Кривбасс» за приглашение сыграть этот матч. Что касается самого поединка, то первый тайм мне понравился больше. Были высокие скорости, агрессия с обеих сторон. Второй тайм: к сожалению, сирена. И после вынужденного перерыва темп игры где-то упал. Но хорошие моменты даже после этого были как у соперника, так и у нас.

- Расстроились, что не удержали победу или сегодня были более важные задачи?
- Всегда хочется побеждать, но огорчаться точно не нужно. Мы понимаем, что это сборы, подготовка. Сейчас мы проводим много работы по улучшению физического состояния команды. Важно было увидеть, как ребята будут двигаться, создавать моменты. В целом мы удовлетворены спаррингом.

- «Кривбасс» и «Ингулец» часто играют друг с другом на сборах. Можно ли сказать, что соперники хорошо изучили друг друга? Тем более, скоро мы встретимся в чемпионате.
– Мы находимся рядом друг с другом географически и нам удобно проводить спарринги. Да, хорошо знаем друг друга: и футболисты, и тренеры. Но в чемпионате будет совсем другая игра, другое напряжение.

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Источник ФК Кривбасс
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