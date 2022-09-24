ОФИЦИАЛЬНО. Экс-помощник Шевченко стал ассистентом Де Дзерби в клубе АПЛ
Андреа Мальдера будет работать в «Брайтоне»
Экс-ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу Андреа Мальдера назначен помощником Де Дзерби, который является главным тренером английского «Брайтона».
Официальный сайт «Брайтона» сообщил, что Роберто Де Дзерби и Андреа Мальдера получили рабочие визы, поэтому теперь могут приступить к своим обязанностям в новом клубе.
Также к тренерскому штабу присоединятся Винченцо Тереза и Маркатильо Маркатилли, а Ник Стэнли, исполнявший обязанности главного тренера «Брайтона» до назначения Де Дзерби, будет теперь возглавлять молодежную команду.
Отметим, что Де Дзерби подписал контракт с «чайками» на 4 года, замени Грэма Поттера, который ушел в «Челси».
Сейчас «Брайтон» располагается на 4 месте в таблице АПЛ.
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