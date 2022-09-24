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Лига наций
24 сентября 2022, 13:53 |
396
0

Эдуард САРАПИЙ: «Самый близкий в сборной – Миколенко»

Новичок сборной Украины – о тренировочном процессе

24 сентября 2022, 13:53 |
396
0
Эдуард САРАПИЙ: «Самый близкий в сборной – Миколенко»
YouTube. Эдуард Сарапий

Новичок сборной Украины Эдуард Сарапий поделиля впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды:

– Эдуард, первая тренировка в сборной Украине. Как себя чувствуешь?
– Хорошо, хорошо. Была такая легкая тренировка, которая пошла на пользу: потрясли мышцами и готовились к завтрашней игре. У меня была еще более легкая работа, чем у остальных ребят, поэтому у меня никаких проблем нет.

– Многих знаешь лично?
– Да, конечно. Мы пересекались на футбольных полях, с кем-нибудь даже в академии, так что все очень хорошо. Самый близкий для меня Миколенко – это мой бывший одноклубник, в юношеской сборной играли, до сих пор общаемся, поддерживаем связь. Сейчас Виталий самый лучший мой друг здесь.

– Как ты воспринимаешь эту задачу, которая стоит перед нами уже в эту субботу?
– Мы будем сосредоточены, у нас нет права на ошибку, поэтому концентрация будет на самом высоком уровне. Команда уверена, что в ней есть импульс победителей. Всё будет хорошо.

– Ребята достаточно положительно настроены. Они стараются себя психологически не перегрузить, а наоборот, спокойно относиться к тому, что серьезная задача впереди.
– Чтобы все проходило легко в эмоциональном плане. Так легче подготовиться к игре.

На матч Лиги наций против Армении Сарапий в заявку не попал.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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