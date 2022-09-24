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Лига наций
24 сентября 2022, 13:11 |
524
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Венгрией открыл нам глаза»

Наставник сборной Германии – о поражении в Лиге наций

24 сентября 2022, 13:11 |
524
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Венгрией открыл нам глаза»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение 0:1 от Венгрии в пятом туре Лиги наций (23 сентября):

«Этот матч открыл глаза, но сейчас лучше, чем если бы это произошло на чемпионате мира. Мы действительно плохо играли в первом тайме, мы не были достаточно активны, нам не хватало уверенности и мы допустили слишком много простых ошибок. Второй тайм был лучше, но мы не создали достаточно моментов».

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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций
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Источник УЕФА
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