Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Венгрией открыл нам глаза»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение 0:1 от Венгрии в пятом туре Лиги наций (23 сентября):

«Этот матч открыл глаза, но сейчас лучше, чем если бы это произошло на чемпионате мира. Мы действительно плохо играли в первом тайме, мы не были достаточно активны, нам не хватало уверенности и мы допустили слишком много простых ошибок. Второй тайм был лучше, но мы не создали достаточно моментов».