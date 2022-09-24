Деклассировал россиянина в полуфинале. Украинец вышел в финал 25-тысячника
Владислав Орлов не оставил шансов Кириллу Киватцеву
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 532) в полуфинале грунтового 25-тысячника в Сербии не оставил шансов представителю рф Кириллу Киватцеву (АТР 775).
ITF M25 Пирот. Грунт. Полуфинал
Владислав Орлов (Украина) – Кирилл Киватцев (россия) – 6:2, 6:2
Сегодня, 24 сентября, не ранее 14:00 по Киеву Владислав сыграет в финале парного разряда. Вместе с Тейлором Адамом (Австралия) украинец снова встретится с Кириллом Киватцевым и его партнером Домагоем Билешко (Хорватия).
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