Деклассировал россиянина в полуфинале. Украинец вышел в финал 25-тысячника

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 532) в полуфинале грунтового 25-тысячника в Сербии не оставил шансов представителю рф Кириллу Киватцеву (АТР 775).

ITF M25 Пирот. Грунт. Полуфинал

Владислав Орлов (Украина) – Кирилл Киватцев (россия) – 6:2, 6:2

Сегодня, 24 сентября, не ранее 14:00 по Киеву Владислав сыграет в финале парного разряда. Вместе с Тейлором Адамом (Австралия) украинец снова встретится с Кириллом Киватцевым и его партнером Домагоем Билешко (Хорватия).