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ITF
23 сентября 2022, 16:42 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:43
62
0

Орлов пробился в парный финал на 25-тысячнике ITF в Сербии

Владислав будет сражаться за титул

23 сентября 2022, 16:42 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:43
62
0
Орлов пробился в парный финал на 25-тысячнике ITF в Сербии
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов вышел в парный финал грунтового 25-тысячника ITF в Сербии.

В полуфинале украинец и австралиец Адам Тэйлор, посеянные под вторым номером, обыграли американский тандем Скотт Дункан / Джеймс Маккинлай.

Пирот. 1/2 финала парного разряда
Владислав Орлов / Адам Тэйлор – Скотт Дункан / Джеймс Маккинлай – 1:6, 6:2, 10-7

В финале Орлова и Тэйлора ждет встреча с первыми сеяными Домагоем Билешко из Хорватии и Кириллом Киватцеввым. Со вторым Владислав также сыграет и в полуфинале одиночного разряда.

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Источник Sport.ua
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