Орлов пробился в парный финал на 25-тысячнике ITF в Сербии
Владислав будет сражаться за титул
Украинский теннисист Владислав Орлов вышел в парный финал грунтового 25-тысячника ITF в Сербии.
В полуфинале украинец и австралиец Адам Тэйлор, посеянные под вторым номером, обыграли американский тандем Скотт Дункан / Джеймс Маккинлай.
Пирот. 1/2 финала парного разряда
Владислав Орлов / Адам Тэйлор – Скотт Дункан / Джеймс Маккинлай – 1:6, 6:2, 10-7
В финале Орлова и Тэйлора ждет встреча с первыми сеяными Домагоем Билешко из Хорватии и Кириллом Киватцеввым. Со вторым Владислав также сыграет и в полуфинале одиночного разряда.
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