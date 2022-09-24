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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Еще есть шансы достичь нашей цели»
Лига наций
24 сентября 2022, 12:42 | Обновлено 24 сентября 2022, 12:43
162
3

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Еще есть шансы достичь нашей цели»

Украинский полузащитник поделился мыслями о предстоящем матче сборной Украины

24 сентября 2022, 12:42 | Обновлено 24 сентября 2022, 12:43
162
3
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Еще есть шансы достичь нашей цели»
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский дал небольшое интервью, где поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура Лиги цаций против сборной Армении:

«Стоит открыть новую страницу. Нужно отреагировать на следующий матч как можно скорее. У нас есть два матча, в которых при положительном результате мы сможем достичь нашей цели, поэтому нужно готовиться и восстановиться после последней игры, проанализировать ее и быть готовыми на этот матч.

Перелет был немного тяжеловатым, но думаю, что в матче все будет хорошо. Дождь это не так плохо, здесь не так холодно, поэтому немного освежились».

Отметим, что встреча сборных Армении и Украины состоится уже сегодня, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Армения - Украина
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Источник Динамомания
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Комментарии 3
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Andrey_1992
Блін, попробуйте тільки не виграти у армян!!!
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0
nick07
так, єдиний шанс це якщо Малина сяде на лавку))))
на жаль, але з топ-гравця Малиновський перетворився у фігзнащо, у кого було найбільше обрізок з Шотландією? 
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0
VikyKrasotulechka90
Уже на дне.. осталось его пробить!! Цель Малiновського скоро станет реальностью!!
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-1
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