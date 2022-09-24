Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Еще есть шансы достичь нашей цели»
Украинский полузащитник поделился мыслями о предстоящем матче сборной Украины
Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский дал небольшое интервью, где поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура Лиги цаций против сборной Армении:
«Стоит открыть новую страницу. Нужно отреагировать на следующий матч как можно скорее. У нас есть два матча, в которых при положительном результате мы сможем достичь нашей цели, поэтому нужно готовиться и восстановиться после последней игры, проанализировать ее и быть готовыми на этот матч.
Перелет был немного тяжеловатым, но думаю, что в матче все будет хорошо. Дождь это не так плохо, здесь не так холодно, поэтому немного освежились».
Отметим, что встреча сборных Армении и Украины состоится уже сегодня, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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