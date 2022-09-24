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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Армения? Легкой прогулки не будет»
Лига наций
24 сентября 2022, 12:24 |
163
5

Мирон МАРКЕВИЧ: «Армения? Легкой прогулки не будет»

Украинский тренер – о матче Лиги наций

24 сентября 2022, 12:24 |
163
5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Армения? Легкой прогулки не будет»
1927.kiev.ua. Мирон Маркевич

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Армении (24 сентября):

«Сейчас уже все умеют играть. И Лихтенштейн, и Люксембург, а тем более Армения. Там есть кому играть. Легкой прогулки не будет. Нужно выходить и вбиваться за каждый мяч, а не охлаждаться.

Мы умеем играть, но нужно обновить это. Сами футболисты это должны делать. Тренер вряд ли может помочь. Футболисты должны собраться сами и выиграть эти две встречи. Тем более что две команды по зубам и ничего там такого нет. Надо просто сильно захотеть.

Давно не видел сборную Армении, но, насколько я знаю, есть футболисты, играющие в Европе. Матч на выезде, перелет непростой… Не знаю, кто поправится к игре с Арменией. Но нужно, чтобы кто-то играл сверху головой, потому что против Шотландии не было ни одного футболиста, хорошо играющего головой».

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Источник FanDay
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Veter
Нам и в Люксембурге было туго
То ли дело играть с Андоррой
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0
Iigor6583
Да, уж.
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0
kadaad .
Неизвестно только с каким счетом они влетят армянам.
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0
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