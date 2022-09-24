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  4. Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы держали игру с Англией под контролем»
Лига наций
24 сентября 2022, 12:05 |
137
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы держали игру с Англией под контролем»

Защитник сборной Италии – о победе в Лиге наций

24 сентября 2022, 12:05 |
137
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы держали игру с Англией под контролем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу 1:0 над Англией в Лиге наций:

«Поддержка наших фанатов имела определяющее значение. Они попросили нас, чтобы мы показали гордость и мужество, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. С помощью такого подхода мы можем продолжать расти.

У нас было хорошее начало, затем оборонялись слишком глубоко. Однако в целом мы держали игру под контролем, лишь немного рискуя в концовке матча. Мы знаем, что нам нужно работать над этим и оставаться более компактными, но сегодня, я думаю, команда заслуживает аплодисментов».

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Источник RAI Sport
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