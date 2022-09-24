Лионель МЕССИ: «Сейчас я чувствую себя намного лучшего, чем в прошлом году»

Аргентинский нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал изменения по сравнению с прошлым сезоном в «ПСЖ»:

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году. Я знал, что так и будет. Я уже говорил это раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя.

В этом году все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие».

Отметим, что сегодня ночью, 24 сентября, Месси забил очередной шедевр и помог Аргентине обыграть соперника в товарищеском матче.