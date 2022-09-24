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Лига наций
Болгария
23.09.2022, FT 5 : 1
Гибралтар
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Лига наций
24 сентября 2022, 05:58 |
66
0

Болгария – Гибралтар – 5:1. Разгром аутсайдера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

24 сентября 2022, 05:58 |
66
0
Болгария – Гибралтар – 5:1. Разгром аутсайдера. Видео голов и обзор матча
bfunion.bg

В группе С4 Лиги наций сборная Болгарии разгромила Гибралтар со счетом 5:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Марин Петков (Болгария).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Илиян Стефанов (Болгария).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Радослав Кирилов (Болгария).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Болгария).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рой Чиполина (Гибралтар).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Антов (Болгария).
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Источник Sport.ua
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