Лига наций24 сентября 2022, 05:58 |
66
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Болгария – Гибралтар – 5:1. Разгром аутсайдера. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
24 сентября 2022, 05:58 |
66
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В группе С4 Лиги наций сборная Болгарии разгромила Гибралтар со счетом 5:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Марин Петков (Болгария).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Илиян Стефанов (Болгария).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Радослав Кирилов (Болгария).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Болгария).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рой Чиполина (Гибралтар).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Антов (Болгария).
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