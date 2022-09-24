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Лига наций
24 сентября 2022, 02:54 |
56
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Наше выступление – шаг в правильном направлении»

Главный тренер сборной Англии – о поражении от Италии

24 сентября 2022, 02:54 |
56
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Наше выступление – шаг в правильном направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение в матче Лиги наций против Италии.

«Трудно быть слишком критичным к игре, поскольку мы больше владели мячом, совершили больше ударов в створ. Лично я думаю, что это выступление - шаг в правильном направлении, но я полностью понимаю, что из-за результата это не будет замечено. Я понимаю, что болельщики реагируют на результат. Это вполне объяснимо. Мы всегда хотим показать спектакль, которым были бы довольны фанаты».

Поражение сборной Англии означает, что «львы» покинуть элитный дивизион в следующем сезоне Лиги наций.

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Источник УЕФА
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