Гарет САУТГЕЙТ: «Наше выступление – шаг в правильном направлении»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение в матче Лиги наций против Италии.

«Трудно быть слишком критичным к игре, поскольку мы больше владели мячом, совершили больше ударов в створ. Лично я думаю, что это выступление - шаг в правильном направлении, но я полностью понимаю, что из-за результата это не будет замечено. Я понимаю, что болельщики реагируют на результат. Это вполне объяснимо. Мы всегда хотим показать спектакль, которым были бы довольны фанаты».

Поражение сборной Англии означает, что «львы» покинуть элитный дивизион в следующем сезоне Лиги наций.