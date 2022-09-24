Лига наций
23.09.2022, FT 1 : 0
Лига наций24 сентября 2022, 01:55 |
23
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Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0. Шаг в элиту. Обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
24 сентября 2022, 01:55 |
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В поединке Дивизиона B группы 3 Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины обыграла Черногорию со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
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