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Лига наций
Босния и Герцеговина
23.09.2022, FT 1 : 0
Черногория
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Лига наций
24 сентября 2022, 01:55 |
23
0

Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0. Шаг в элиту. Обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

24 сентября 2022, 01:55 |
23
0
Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0. Шаг в элиту. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке Дивизиона B группы 3 Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины обыграла Черногорию со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
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Источник Sport.ua
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