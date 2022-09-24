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Лига наций
24 сентября 2022, 01:33 |
86
0

Защитник сборной Армении: «Мы можем победить Украину»

Грайр Мкоян – о готовности армянской сборной к противостоянию с «сине-желтыми»

24 сентября 2022, 01:33 |
86
0
Защитник сборной Армении: «Мы можем победить Украину»
sport.news.am. Грайр Мкоян

Защитник сборной Армении Грайр Мкоян поделился ожиданиями от матча предпоследнего тура Лиги наций против команды Украины.

«Я провел 4 матча в Лиге наций. Нахожусь в нормальной форме. Мы готовы к завтрашней игре. Мы знаем, что Украина и Ирландия - очень сильные команды. Футболисты очень хорошо подготовились. Перед нами стоит задача. Мы можем провести хороший матч с командой Украины и победить».

Армения – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В группе В1 Лиги наций сборная Украины занимает вторую позицию (7 очков), Армения расположилась на последнем месте (3 очка).

Поединок Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

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Источник News.am
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