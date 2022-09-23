Украина. Премьер лига23 сентября 2022, 22:51 |
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Не только деньги. За Назарину Шахтер отдаст Заре молодого вратаря
Турбаевский окажется в составе «Зари»
23 сентября 2022, 22:51 |
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По информации ТаТоТаке, «Шахтер» за Егора Назарину отдал «Заре» не только деньги и защитника Игоря Кирюханцева, но и вратаря Никиту Турбаевского.
20-летний кипер выступал за юношескую команду «Шахтера». «Заря» уже подтвердила подписание Кирюханцева, но о Турбаевском официально не сообщала.
В минувшем сезоне УПЛ Никита успел провести 6 матчей УПЛ за «Мариуполь».
Ранее сообщалось, что трансфер Назарины обошелся клубу в 800 тысяч евро.
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Комментарии 1
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Турбаевский вратарь слабенький. А вот Кирюханцев это нераскрытый игрок уровня сборной. Правда годков уже много а он так серьезно и не играл. Все по мариуполям в арендах ездил. Но парень талантливый.
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