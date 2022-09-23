Не только деньги. За Назарину Шахтер отдаст Заре молодого вратаря

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» за Егора Назарину отдал «Заре» не только деньги и защитника Игоря Кирюханцева, но и вратаря Никиту Турбаевского.

20-летний кипер выступал за юношескую команду «Шахтера». «Заря» уже подтвердила подписание Кирюханцева, но о Турбаевском официально не сообщала.

В минувшем сезоне УПЛ Никита успел провести 6 матчей УПЛ за «Мариуполь».

Ранее сообщалось, что трансфер Назарины обошелся клубу в 800 тысяч евро.