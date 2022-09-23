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  4. Не только деньги. За Назарину Шахтер отдаст Заре молодого вратаря
Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 22:51 |
413
1

Не только деньги. За Назарину Шахтер отдаст Заре молодого вратаря

Турбаевский окажется в составе «Зари»

23 сентября 2022, 22:51 |
413
1
Не только деньги. За Назарину Шахтер отдаст Заре молодого вратаря
fcmariupol.com

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» за Егора Назарину отдал «Заре» не только деньги и защитника Игоря Кирюханцева, но и вратаря Никиту Турбаевского.

20-летний кипер выступал за юношескую команду «Шахтера». «Заря» уже подтвердила подписание Кирюханцева, но о Турбаевском официально не сообщала.

В минувшем сезоне УПЛ Никита успел провести 6 матчей УПЛ за «Мариуполь».

Ранее сообщалось, что трансфер Назарины обошелся клубу в 800 тысяч евро.

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Шахтер Донецк Заря Луганск Никита Турбаевский Егор Назарина
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Gargantua
Турбаевский вратарь слабенький. А вот Кирюханцев это нераскрытый игрок уровня сборной. Правда годков уже много а он так серьезно и не играл. Все по мариуполям в арендах ездил. Но парень талантливый.
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