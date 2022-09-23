Арсен ВЕНГЕР: «У Арсенала хорошие шансы на чемпионство»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «Канониров» на чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне:

«Я бы сказал, что у них есть хорошие шансы в этом сезоне. Не вижу никакой супердоминирующей команды в лиге. Считаю, что в этом сезоне у них есть хорошая возможность.

Конечно, этот сезон немного особенный, потому что есть чемпионат мира осенью. Неизвестно, как это повлияет на игроков и команды. Но в целом я считаю, что у нас есть хорошая возможность».

После 7 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. В предыдущем туре «Канониры» разгромили «Брентфорд» 3:0.