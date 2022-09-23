Лига наций23 сентября 2022, 20:45 |
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Италия – Англия. Жоржиньо и Беллингем выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
23 сентября 2022, 20:45 |
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В пятницу, 23 сентября Италия в пятом туре Лиги наций в Милане примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Италия: Доннарумма – Бонуччи, Ачерби, Толой – Димарко, Жоржиньо, Кристанте, Барелла, Ди Лоренцо – Распадори, Скамакка
Англия: Поуп – Уокер, Магуайр, Дайер, Джеймс – Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Стерлинг - Кейн
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