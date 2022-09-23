Италия – Англия. Жоржиньо и Беллингем выйдут в основе

В пятницу, 23 сентября Италия в пятом туре Лиги наций в Милане примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Италия: Доннарумма – Бонуччи, Ачерби, Толой – Димарко, Жоржиньо, Кристанте, Барелла, Ди Лоренцо – Распадори, Скамакка

Англия: Поуп – Уокер, Магуайр, Дайер, Джеймс – Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Стерлинг - Кейн