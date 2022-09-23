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Европейская Суперлига
23 сентября 2022, 20:20 |
336
2

Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»

Нассер Аль-Хелаифи не верит в создание турнира

23 сентября 2022, 20:20 |
336
2
Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Хелаифи в очередной раз подчеркнул отсутствие перспектив у проекта Суперлиги:

«Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо. Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет».

Ранее Аль-Хелаифи поддержал идею проведения матчей Лили чемпионов за пределами Европы.

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Источник Sözcü
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Пане Нассер Аль-Хелаїфі давайте ви краще катарський футбол піднімете. А французький і без вас був на хорошому рівні. А то ви такий розумний чомусь в Парижі, а краще щоб вдома - Доха. Париж і без вас справиться. 
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0
Владимир Копяк
Никогда не говори никогда... Наши руководители  тоже говорили,что войны с РФ никогда не  будет...
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