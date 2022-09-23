Европейская Суперлига23 сентября 2022, 20:20 |
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Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»
Нассер Аль-Хелаифи не верит в создание турнира
23 сентября 2022, 20:20 |
336
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Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Хелаифи в очередной раз подчеркнул отсутствие перспектив у проекта Суперлиги:
«Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо. Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет».
Ранее Аль-Хелаифи поддержал идею проведения матчей Лили чемпионов за пределами Европы.
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Комментарии 2
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Пане Нассер Аль-Хелаїфі давайте ви краще катарський футбол піднімете. А французький і без вас був на хорошому рівні. А то ви такий розумний чомусь в Парижі, а краще щоб вдома - Доха. Париж і без вас справиться.
Никогда не говори никогда... Наши руководители тоже говорили,что войны с РФ никогда не будет...
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