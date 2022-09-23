Президент ПСЖ: «Суперлиги нет и никогда не будет»

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Хелаифи в очередной раз подчеркнул отсутствие перспектив у проекта Суперлиги:

«Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо. Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет».

Ранее Аль-Хелаифи поддержал идею проведения матчей Лили чемпионов за пределами Европы.