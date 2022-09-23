ATP23 сентября 2022, 19:35 | Обновлено 23 сентября 2022, 19:52
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ФОТО. Экоактивист пытался поджечь себя во время матча Кубка Лейвера
Инцидент случился во время матча Циципас – Шварцман
23 сентября 2022, 19:35 | Обновлено 23 сентября 2022, 19:52
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Первый день Кубка Лейвера-2022 не обошелся без скандального инцидента. Во время матча между Стефаном Циципасом и Диего Шварцманом на корт выбежал экоактивист.
Он поджег себе руку и лег на корт, пока его не вывела охрана. На футболке у него было написано «Хватит частных самолетов в Великобритании», пытаясь тем самым привлечь внимание к проблеме глобального потепления:
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