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ATP
23 сентября 2022, 19:35 | Обновлено 23 сентября 2022, 19:52
260
0

ФОТО. Экоактивист пытался поджечь себя во время матча Кубка Лейвера

Инцидент случился во время матча Циципас – Шварцман

23 сентября 2022, 19:35 | Обновлено 23 сентября 2022, 19:52
260
0
ФОТО. Экоактивист пытался поджечь себя во время матча Кубка Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый день Кубка Лейвера-2022 не обошелся без скандального инцидента. Во время матча между Стефаном Циципасом и Диего Шварцманом на корт выбежал экоактивист.

Он поджег себе руку и лег на корт, пока его не вывела охрана. На футболке у него было написано «Хватит частных самолетов в Великобритании», пытаясь тем самым привлечь внимание к проблеме глобального потепления:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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