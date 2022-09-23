Трубин – в основе Украины U-21 на матч против Словакии

Сегодня, 23 сентября молодежная сборная Украины U-21 в первом стыковом матче отбора на Евро-2023 на выезде сыграет против Словакии. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч:

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Михайленко, Крыськив, Бондаренко – Судаков, Ванат, Вьюнник

Запас: Фесюн, Таловеров, Драмбаев, Железко, Бражко, Очеретько, Назаренко, Кухаревич, Сикан