Молодежные турниры23 сентября 2022, 17:55 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:09
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Трубин – в основе Украины U-21 на матч против Словакии
Руслан Ротань сделал свой выбор
23 сентября 2022, 17:55 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:09
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Сегодня, 23 сентября молодежная сборная Украины U-21 в первом стыковом матче отбора на Евро-2023 на выезде сыграет против Словакии. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч:
Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Михайленко, Крыськив, Бондаренко – Судаков, Ванат, Вьюнник
Запас: Фесюн, Таловеров, Драмбаев, Железко, Бражко, Очеретько, Назаренко, Кухаревич, Сикан
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Комментарии 2
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состав явно для атаки. Защита? - как то стрёмно...
не нравится мне пара центральных защитников - обое бокопоры.
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