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Лига наций
23 сентября 2022, 17:38 |
881
0

Где смотреть онлайн матч Армения – Украина

Поединок пятого тура Лиги наций

23 сентября 2022, 17:38 |
881
0
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 сентября сборная Украины в пятом туре Лиги наций в группе В1 в Ереване сыграет с Арменией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

Армения – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После четырех туров Украина идет второй в группе В1 Лиги наций с 7 очками в активе. Армения – четвертая с 3 баллами.

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Источник Sport.ua
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