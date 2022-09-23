В субботу, 24 сентября сборная Украины в пятом туре Лиги наций в группе В1 в Ереване сыграет с Арменией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

Армения – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После четырех туров Украина идет второй в группе В1 Лиги наций с 7 очками в активе. Армения – четвертая с 3 баллами.