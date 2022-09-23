Лига наций23 сентября 2022, 17:38 |
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Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
Поединок пятого тура Лиги наций
23 сентября 2022, 17:38 |
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В субботу, 24 сентября сборная Украины в пятом туре Лиги наций в группе В1 в Ереване сыграет с Арменией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».
Армения – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
После четырех туров Украина идет второй в группе В1 Лиги наций с 7 очками в активе. Армения – четвертая с 3 баллами.
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