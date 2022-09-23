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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 16:59 |
136
1

Егор НАЗАРИНА: «Многие говорили, что без бразильцев Шахтер будет не тот»

Новичок «Шахтера» – о переходе в донецкий клуб

23 сентября 2022, 16:59 |
136
1
Егор НАЗАРИНА: «Многие говорили, что без бразильцев Шахтер будет не тот»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Новичок «Шахтера» Егор Назарина рассказал о переходе в клуб, игровом номере, результатах и болельщиках команды.

– Поделись впечатлениями после перехода в «Шахтер».
– Для меня большая честь и гордость стать частью такого великого клуба, как «Шахтер». Я думаю, каждый молодой футболист Украины мечтает попасть в «Шахтер», и я рад, что все так закончилось.

– «Шахтер» на старте сезона удачно стартовал в Лиге чемпионов, в чемпионате провел несколько матчей. Следил за командой?
– Я смотрел все матчи «Шахтера», перед началом сезона многие говорили, что без бразильцев команда будет не той, но мы видим, что результат есть как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Приятно присоединиться к такой команде, и я также буду отдавать все силы ради новых побед «Шахтера».

– Был ли уже разговор с главным тренером?
– Нет, но я разговаривал с Дарио Срной. Мы приятно пообщались, Дарио поздравил меня с тем, что я стал частью команды, и сказал, что рад меня видеть в семье «Шахтера».

– Под каким игровым номером будешь выступать?
– Я выбрал 29-й. Это тот же номер, под которым я играл в «Заре». Решил ничего не менять, хорошо, что он оказался свободным.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?
– С нетерпением жду встречи с болельщиками «Шахтера» и своего дебюта. Хочу попросить, чтобы они продолжали поддерживать команду, как это всегда делали ранее. Я хорошо помню, что в матчах с «Шахтером» всегда было тяжело, так как была хорошая поддержка, это ощущалось. В такое время хотелось бы всем пожелать мирного неба над головой, надеюсь, что скоро мы все вместе увидимся на украинской «Донбасс Арене».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Злий Глобинець
Оптимізм обнадіює. Чекаємо повної самовіддачі на полі - щоб слова не розходилися з ділом/грою.
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