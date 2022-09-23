ATP23 сентября 2022, 15:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 15:31
303
2
ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала хардового турнира в Меце
23 сентября 2022, 15:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 15:31
303
2
Вчера, 22 сентября, состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии АТР 250 в Меце (Франция) между Стэном Вавринкой и Даниилом Медведевым.
АТР Мец. Хард в зале. 1/8 финала
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (россия) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:3
Отметим, что теннисисты сыграли между собой в 4-й раз. Счет в личных встречах 2:2
Смотрите лучшие моменты матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 21:10 16
Футбольный эксперт прокомментировал матч сборной Украины против Шотландии
Футбол | 23 сентября 2022, 11:38 3
Специалист – о перспективах Андрея Шевченко после разрыва контракта с «Дженоа»
Футбол | 22.09.2022, 18:21
Теннис | 23.09.2022, 11:30
Футбол | 22.09.2022, 20:21
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ага, уже бачу вечірній звіт россійських пропаганд0нів: "Мєдвєдєв гєраічєскі отбіл теннісной ракеткой 20 снарядов хаймерс і 40 байрактарАв... А капітан рассєйскі ракетних войс Тарзан мужествєнна танцевал стриптиз вокруг дула танка, отвлєкая батальйони НАТО...."
Варвіненко))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 01:23 44
22.09.2022, 00:15 27
22.09.2022, 14:54 1
23.09.2022, 11:00 2
22.09.2022, 18:23 26
21.09.2022, 16:28
21.09.2022, 23:43 106
22.09.2022, 01:00