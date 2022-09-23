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ATP
23 сентября 2022, 15:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 15:31
303
2

ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала хардового турнира в Меце

23 сентября 2022, 15:30 | Обновлено 23 сентября 2022, 15:31
303
2
ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой
ATP. Стэн Вавринка

Вчера, 22 сентября, состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии АТР 250 в Меце (Франция) между Стэном Вавринкой и Даниилом Медведевым.

АТР Мец. Хард в зале. 1/8 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (россия) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:3

Отметим, что теннисисты сыграли между собой в 4-й раз. Счет в личных встречах 2:2

Смотрите лучшие моменты матча:

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Даниил Медведев Стэн Вавринка видео ATP Мец
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ALKOSruLKA
Ага, уже бачу вечірній звіт россійських пропаганд0нів: "Мєдвєдєв гєраічєскі отбіл теннісной ракеткой 20 снарядов хаймерс і 40 байрактарАв... А капітан рассєйскі ракетних войс Тарзан мужествєнна танцевал стриптиз вокруг дула танка, отвлєкая батальйони НАТО...." 
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olex.mykhailov
Варвіненко))
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