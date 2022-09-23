ВИДЕО. Может лучше на мобилизацию? Как Вавринка отправил Медведева домой

Вчера, 22 сентября, состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии АТР 250 в Меце (Франция) между Стэном Вавринкой и Даниилом Медведевым.

АТР Мец. Хард в зале. 1/8 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (россия) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:3

Отметим, что теннисисты сыграли между собой в 4-й раз. Счет в личных встречах 2:2

Смотрите лучшие моменты матча: