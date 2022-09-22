37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
Стэн вышел в четвертьфинал турнира в Меце
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 284) обыграл Даниила Медведева (АТР 4) на хардовом турнире в Меце (Франция).
АТР Мец. Хард в зале. 1/8 финала
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (россия) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:3
Отметим, что теннисисты сыграли между собой в 4-й раз. Счет в личных встречах 2:2.
Для Стэна это будет 1-й четфертьфинал на турнирах серии АТР с февраля 2021 года, а также победа над Даниилом стала для него 1-й с ноября 2020 года над теннисистами из топ-10.
Далее Вавринка сыграет с Микаэлем Имером (Швеция, ATP 100).
Brick Wall Mode: Engaged 🤯@stanwawrinka @MoselleOpen pic.twitter.com/Xi8wW2497Y— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2022
Grip & Rip! 🔥@stanwawrinka @MoselleOpen pic.twitter.com/Om9hZc7pjg— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теперь украинский тренер может искать себе новое место работы
Главный тренер сборной Украины по футзалу – о недавних матчах