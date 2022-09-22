37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 284) обыграл Даниила Медведева (АТР 4) на хардовом турнире в Меце (Франция).

АТР Мец. Хард в зале. 1/8 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (россия) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:3

Отметим, что теннисисты сыграли между собой в 4-й раз. Счет в личных встречах 2:2.

Для Стэна это будет 1-й четфертьфинал на турнирах серии АТР с февраля 2021 года, а также победа над Даниилом стала для него 1-й с ноября 2020 года над теннисистами из топ-10.

Далее Вавринка сыграет с Микаэлем Имером (Швеция, ATP 100).