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  4. 37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
ATP
22 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:54
1295
5

37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии

Стэн вышел в четвертьфинал турнира в Меце

22 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:54
1295
5
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
АТР. Стэн Вавринка

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 284) обыграл Даниила Медведева (АТР 4) на хардовом турнире в Меце (Франция).

АТР Мец. Хард в зале. 1/8 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (россия) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:3

Отметим, что теннисисты сыграли между собой в 4-й раз. Счет в личных встречах 2:2.

Для Стэна это будет 1-й четфертьфинал на турнирах серии АТР с февраля 2021 года, а также победа над Даниилом стала для него 1-й с ноября 2020 года над теннисистами из топ-10.

Далее Вавринка сыграет с Микаэлем Имером (Швеция, ATP 100).

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Стэн Вавринка ATP Мец Даниил Медведев
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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shef63
Молодець, Стен. Зупинив орка.
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+4
PETP0
Стасік, красень!
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+2
Spectra
Как такое бревно как Медведев мог быть 1-й ракеткой... Ничего кроме подачи, по сути у него и нет...
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+1
captain2009
Хто ще не дрючив козломордого? Майже всі вже його зробили, а деякі і не один раз. Але ж як пафосно звучить -  "перша ракетка расіі" ))) 
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+1
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